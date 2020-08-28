Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Оперативная информация о радиационной обстановке.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 28.08.2020 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,14 мкЗв / ч, что не превосходит значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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