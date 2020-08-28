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28.08.2020  17:19   

Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Оперативная информация о радиационной обстановке.


//labcenter.kh.ua

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 28.08.2020 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,14 мкЗв / ч, что не превосходит значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Тэги:  радиация, проверка, харьков, фон
 
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