28.08.2020 11:01

В Харькове продолжается ежедневный прирост заболеваемости на коронавирус

В Харьковской области наибольшее количество новых больных коронавирус обнаружили в областном центре



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В течение 27 августа коронавирус подтвердили в 171 жителя Харькова, в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

Также диагноз установили 18 жителям Первомайского района, 10 - Чугуевского района, девяти - Изюмского района, по семь жителей Великобурлукского и Купянского районов, по четыре жителя Харьковского и Барвенковского, по три жителя Шевченковского, Краснокутского, по два жителя Нововодолажского, Балаклейского , Богодуховского и по одному жителю Золочевского, Сахновщинского, Лозовского районов и города Люботин.

Уже на 28 августа диагноз подтвердили у 242 жителей. Это стало известно из обновленных данных коронавирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки умер еще один человек. За весь период пандемии зарегистрированы 197 летальных исходов. Выздоровели 3108 пациентов, все еще болеют - 5139.

В Украине сегодня подтверждены 114 497 диагнозов коронавируса, зафиксировано 2451 смерть и 55 083 выздоровления.

Наибольшее число заражений выявлено во Львовской области - 13 978. За ней идет Киев - 12 719 и Черновицкая область - 9855.