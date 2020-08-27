27.08.2020 19:19

Центру дитячої нейрохірургії передали сучасне хірургічне обладнання (ФОТО)

Електрохірургічний апарат «BOWA» і систему фіксації черепа «DORO» придбала і передала Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова ГО «Фундація Течія».



//city.kharkov.ua

Обладнання загальною вартістю 750 тис. грн передали в рамках проєкту «IT4Life від Kharkiv IT Cluster». Нове обладнання працюватиме у Центрі дитячої нейрохірургії лікарні і дозволить робити складні хірургічні втручання на головному мозку.

Як зазначив керівник Центру дитячої нейрохірургії Олександр Духовський, нове обладнання, за допомогою якого операції проводяться значно швидше і безпечніше, було дуже необхідно.

«Наш Центр - єдиний для пацієнтів з Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Донецької та Луганської областей. Тільки за останній рік ми госпіталізували і пролікували близько 2 тисяч пацієнтів. У нас одна з найсучасніших операційних в Україні, але для ефективної роботи нам не вистачало електрокоагулятора і системи фіксації черепа», - повідомив керівник центру.

Зазначимо, електрокоагулятор німецької компанії «BOWA» використовується в мікронейрохірургії для розрізів і зупинки кровотечі. Його особливість - можливість коагулювати, тобто «припікати» судини дуже низьким струмом, що дозволяє швидко зупинити кровотечу і не завдати шкоди головному мозку. Другий пристрій фірми «DORO» - для фіксації голови на операційному столі.

Як зазначив співзасновник ГО «Фундації Течія» Олег Крот, один з важливих критеріїв благодійних проєктів Фундації - щоб якомога більше людей отримало від них користь. «Тому ми з партнером Юрієм Лазебниковим обрали Харків для нового проєкту, адже тут міський центр дитячої нейрохірургії працює з дітьми з усієї Лівобережної України. За прогнозами лікарів - це 250-300 операцій щорічно. А це не менше 250 врятованих дитячих життів», - зазначив меценат.

Довідка. «Фундація Течія» - громадська організація, створена керуючими партнерами холдингу «TECHIIA» Олегом Кротом та Юрієм Лазебниковим. Її мета - об'єднувати ресурси, спрямовувати їх на системне вирішення найбільш болючих проблем і робити життя людей кращим. Три ключових напрямки діяльності організації: охорона здоров'я, розвиток STEM-освіти та адресна соціальна допомога.

«IT4Life від Kharkiv IT Cluster» - проект «Kharkiv IT Cluster», покликаний мінімізувати негативні наслідки карантину і коронавірусної інфекції, об'єднавши зусилля IT-бізнесу і ком'юніті, щоб зберегти життя людей, економіку Харківського регіону.