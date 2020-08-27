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27.08.2020  10:59   

В Харькове третий день подряд рекордная смертность от коронавируса

Харьковская область — на втором месте по количеству заболевших за сутки по Украине.


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С 26 на 27 августа у 219 -ти человек в регионе подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-29. Пятеро больных умерли, выздоровели — 28 пациентов.

Новые случаи заболевания зафиксированы в Харькове, в Дергачевском, Харьковском, Змиевском, Богодуховском, Кегичевском, Зачепиловском, Лозовском, Балаклейском, Изюмском, Купянском, Великобурлукском, Волчанском и Чугуевском районах области.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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