В Харькове третий день подряд рекордная смертность от коронавируса

Харьковская область — на втором месте по количеству заболевших за сутки по Украине.
С 26 на 27 августа у 219 -ти человек в регионе подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-29. Пятеро больных умерли, выздоровели — 28 пациентов.
Новые случаи заболевания зафиксированы в Харькове, в Дергачевском, Харьковском, Змиевском, Богодуховском, Кегичевском, Зачепиловском, Лозовском, Балаклейском, Изюмском, Купянском, Великобурлукском, Волчанском и Чугуевском районах области.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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