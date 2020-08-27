27.08.2020 08:46

Загрязнение воздуха над Харьковом уже несколько дней уверенно держится в нездоровом «оранжевом» диапазоне

В харьковских пабликах и телеграмм-каналах появились сообщения жителей города о вони, которая донимает жителей не только находящихся рядом с заводов районов Новожаново и Новоселовки, Баварии, но и даже Новых Домов и ХТЗ.



://facebook.com

В опасной «оранжевой» зоне воздух практически над всем южным Харьковом.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и около полудня среды. За ночь смог не развеялся и к 12 дня загрязнение воздуха в центральных районах снова превысит норму.

Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны ближе к северным окраинам Харькова и на Салтовке.

На снимках данные с различных следящих систем.