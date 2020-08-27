Загрязнение воздуха над Харьковом уже несколько дней уверенно держится в нездоровом «оранжевом» диапазоне

В харьковских пабликах и телеграмм-каналах появились сообщения жителей города о вони, которая донимает жителей не только находящихся рядом с заводов районов Новожаново и Новоселовки, Баварии, но и даже Новых Домов и ХТЗ.
В опасной «оранжевой» зоне воздух практически над всем южным Харьковом.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и около полудня среды. За ночь смог не развеялся и к 12 дня загрязнение воздуха в центральных районах снова превысит норму.
Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны ближе к северным окраинам Харькова и на Салтовке.
На снимках данные с различных следящих систем.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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