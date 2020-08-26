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26.08.2020  14:41   

Карантин продлят о 1 ноября - премьер-министр Денис Шмыгаль

Кабмин планирует продлить адаптивный карантин на два месяца, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.


kmu.gov.ua

"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос продления адаптивного карантина на два месяца", - заявил Шмыгаль.

Дополняется...

Источник:   ЗН
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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