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26.08.2020  12:21   

Только треть скорых в Харькове доукомплектовали аппаратами ИВЛ

Оборудование поступило по госпрограмме предотвращения COVID-19.


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В Харьковский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастрофе 25 августа поступили аппараты искусственной вентиляции легких Vsmart VFS-510 в комплекте с аккумуляторами. 

Об этом сообщили в центре.

Оборудование поступило по программе «Предотвращение острой респираторной болезни COVID-19». Отныне каждый третий автомобиль ЭМП укомплектован аппаратом ИВЛ.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  скорая, коронавирус, харьков вентиляция легких
 
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