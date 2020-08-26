Только треть скорых в Харькове доукомплектовали аппаратами ИВЛ

Оборудование поступило по госпрограмме предотвращения COVID-19.
В Харьковский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастрофе 25 августа поступили аппараты искусственной вентиляции легких Vsmart VFS-510 в комплекте с аккумуляторами.
Об этом сообщили в центре.
Оборудование поступило по программе «Предотвращение острой респираторной болезни COVID-19». Отныне каждый третий автомобиль ЭМП укомплектован аппаратом ИВЛ.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
влажность:
давление:
ветер: