У Харкові продовжують дезінфікувати установи з масовим перебуванням людей

Санітарну обробку і дезінфекцію соціальних, медичних установ, а також відділень Нацполіціі проводять у Харкові в рамках проєкту «Допоможи місту».
З метою запобігання поширенню коронавірусу дезінфекцію приміщень на добровільних засадах проводять волонтери громадської організації «ЗооКонтроль». Зокрема, напередодні, 25 серпня, активісти провели санітарну обробку у Регіональному центрі послуг.
Як повідомив керівник «ЗооКонтроля» Андрій Ревенко, дезінфекція проводиться спеціальним розчином, пари якого на деякий час зависають у повітрі, знезаражуючи таким чином віруси, які знаходяться в приміщенні.
«Це абсолютно безпечний для людини засіб, і через півгодини в обробленому приміщенні практично стерильно. Протягом 30 хвилин цей засіб «висить» у повітрі у вигляді туману, заповнюючи весь простір, включаючи важкодоступні місця, і вбиваючи там усі небезпечні для людини віруси і мікроби», - зазначив Андрій Ревенко.
За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, місто давно і плідно співпрацює з громадськими організаціями в рамках масштабного проекту «Єдина соціальна мережа», і під час карантину його учасники ініціювали благодійну акцію «Допоможи місту». Зокрема, громадська організація проводить дезінфекцію приміщень, представники малого та середнього бізнесу передали медичним установам партію засобів індивідуального захисту: щитки, комбінезони та маски. Дезінфекція соціальних установ проводиться регулярно, приблизно раз на тиждень, в залежності від необхідності.
«Це абсолютно добровільна благодійна робота, по суті - подарунок місту, за який ми дуже вдячні», - підкреслила віце-мер.
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