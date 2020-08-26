26.08.2020 10:10

У Харкові продовжують дезінфікувати установи з масовим перебуванням людей

Санітарну обробку і дезінфекцію соціальних, медичних установ, а також відділень Нацполіціі проводять у Харкові в рамках проєкту «Допоможи місту».



://city.kharkov.ua

З метою запобігання поширенню коронавірусу дезінфекцію приміщень на добровільних засадах проводять волонтери громадської організації «ЗооКонтроль». Зокрема, напередодні, 25 серпня, активісти провели санітарну обробку у Регіональному центрі послуг.



Як повідомив керівник «ЗооКонтроля» Андрій Ревенко, дезінфекція проводиться спеціальним розчином, пари якого на деякий час зависають у повітрі, знезаражуючи таким чином віруси, які знаходяться в приміщенні.



«Це абсолютно безпечний для людини засіб, і через півгодини в обробленому приміщенні практично стерильно. Протягом 30 хвилин цей засіб «висить» у повітрі у вигляді туману, заповнюючи весь простір, включаючи важкодоступні місця, і вбиваючи там усі небезпечні для людини віруси і мікроби», - зазначив Андрій Ревенко.



За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, місто давно і плідно співпрацює з громадськими організаціями в рамках масштабного проекту «Єдина соціальна мережа», і під час карантину його учасники ініціювали благодійну акцію «Допоможи місту». Зокрема, громадська організація проводить дезінфекцію приміщень, представники малого та середнього бізнесу передали медичним установам партію засобів індивідуального захисту: щитки, комбінезони та маски. Дезінфекція соціальних установ проводиться регулярно, приблизно раз на тиждень, в залежності від необхідності.



«Це абсолютно добровільна благодійна робота, по суті - подарунок місту, за який ми дуже вдячні», - підкреслила віце-мер.