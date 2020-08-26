В Харькове второй день подряд рекордная смертность от коронавируса

Харьковщина на шестом месте в стране по количеству заболевших COVID-19.
По состоянию на 26 августа в нашем регионе COVID-19 выявили у 7984 человек (177 за прошедшие сутки). Из них 191 заболевший умер (пять за прошедшие сутки) и 3059 выздоровело.
Данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса от Совета нацбезопасности и обороны.
Больше всего выявленных диагнозов во Львовской области (13 560), Киеве (12 248) и Черновицкой области (9 541). Количество заболевших в Харьковской области относит регион к шестому месту.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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