26.08.2020 09:28

В Харькове второй день подряд рекордная смертность от коронавируса

Харьковщина на шестом месте в стране по количеству заболевших COVID-19.



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По состоянию на 26 августа в нашем регионе COVID-19 выявили у 7984 человек (177 за прошедшие сутки). Из них 191 заболевший умер (пять за прошедшие сутки) и 3059 выздоровело.

Данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса от Совета нацбезопасности и обороны.

Больше всего выявленных диагнозов во Львовской области (13 560), Киеве (12 248) и Черновицкой области (9 541). Количество заболевших в Харьковской области относит регион к шестому месту.