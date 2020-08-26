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26.08.2020  09:28   

В Харькове второй день подряд рекордная смертность от коронавируса

Харьковщина на шестом месте в стране по количеству заболевших COVID-19.


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По состоянию на 26 августа в нашем регионе COVID-19 выявили у 7984 человек (177 за прошедшие сутки). Из них 191 заболевший умер (пять за прошедшие сутки) и 3059 выздоровело.

Данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса от Совета нацбезопасности и обороны. 

Больше всего выявленных диагнозов во Львовской области (13 560), Киеве (12 248) и Черновицкой области (9 541). Количество заболевших в Харьковской области относит регион к шестому месту. 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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