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25.08.2020  12:21   

Минздрав изменил требования для обучения в школах в условиях карантина

При выявлении коронавируса у ученика, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию, а харьковские педагоги проведут первые уроки в защитных щитках.


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25 августа, Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии.

Новые правила, представители ведомства обсудили с международными партнерами и педагогами, заявил на брифинге во вторник министр здравоохранения Максим Степанов.

Для учащихся 1-4 классов передвижение по школе разрешается без использования масок или респираторов.

В "оранжевых зонах", по типу Харькова, карантина педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в "желтых" и "зеленых зонах" требуется соблюдение социальной дистанции.

Если хоть один ученик заразится коронавирусом, то ученики всего класса перейдут на режим самоизоляции.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе в школу, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах на сайте ведомства.

Ранее премьер Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

Источник:   Зеркало Недели
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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