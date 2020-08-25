Минздрав изменил требования для обучения в школах в условиях карантина

При выявлении коронавируса у ученика, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию, а харьковские педагоги проведут первые уроки в защитных щитках.
25 августа, Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии.
Новые правила, представители ведомства обсудили с международными партнерами и педагогами, заявил на брифинге во вторник министр здравоохранения Максим Степанов.
Для учащихся 1-4 классов передвижение по школе разрешается без использования масок или респираторов.
В "оранжевых зонах", по типу Харькова, карантина педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в "желтых" и "зеленых зонах" требуется соблюдение социальной дистанции.
Если хоть один ученик заразится коронавирусом, то ученики всего класса перейдут на режим самоизоляции.
Дозаторы и антисептики должны быть только на входе в школу, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.
В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах на сайте ведомства.
Ранее премьер Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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