25.08.2020 09:59

Оранжевый уровень опасности был отмечен в Харькове двумя максимумами по смертности и по выздоровевшим

Пятеро жителей Харьковской области скончались от коронавируса за минувшие сутки и 93 выздодровели.



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Об этом сообщается на карте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

За сутки в Харьковской области зарегистрирован еще 173 подтвержденных случая коронавируса.

Всего по состоянию на 24 августа коронавирус в области обнаружили у 7807 человек.