Оранжевый уровень опасности был отмечен в Харькове двумя максимумами по смертности и по выздоровевшим

Пятеро жителей Харьковской области скончались от коронавируса за минувшие сутки и 93 выздодровели.
Об этом сообщается на карте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
За сутки в Харьковской области зарегистрирован еще 173 подтвержденных случая коронавируса.
Всего по состоянию на 24 августа коронавирус в области обнаружили у 7807 человек.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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