Главная Новости Медицина Оранжевый уровень опасности был отмечен в Харькове двумя максимумами по смертности и по выздоровевшим
25.08.2020  09:59   

Оранжевый уровень опасности был отмечен в Харькове двумя максимумами по смертности и по выздоровевшим

Пятеро жителей Харьковской области скончались от коронавируса за минувшие сутки и 93 выздодровели.


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Об этом сообщается на карте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

За сутки в Харьковской области зарегистрирован еще 173 подтвержденных случая коронавируса.

Всего по состоянию на 24 августа коронавирус в области обнаружили у 7807 человек.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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