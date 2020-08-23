23.08.2020 11:57

В Харьковской области за сутки зафиксировано 169 новых случаев COVID-19

Накануне продолжительных выходных и праздников в Харькове от короновирусной инфекции умерли 3 человек.



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Большинство вновь выявленных больных Харьковщине являются контактными и переносят болезнь бессимптомно.

Об этом 22 августа сообщила пресс-секретарь областной госадминистрации Ксения Ярикова, ссылаясь на данные Департамента здравоохранения ОГА.

"По информации областного департамента здравоохранения, среди новых выявленных - большинство контактных. Это те люди, которые контактировали с теми, кто заболел ранее. И во многих пока, к счастью, бессимптомные формы", - сообщила пресс-секретарь.

"В больницах в районах области - 146 (пациентов). В реанимации в городе и районах - 39 человек. Вместе 515 госпитализированных (в больницах первой волны 1862 кровати, то есть их занятость составляет 27,6%)", - отметила она.