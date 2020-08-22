С понедельника, 24 августа, в Харькове ввели ограничения «оранжевого» уровня пандемии

Данное решение приняли на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Соответствующее решение было принято в пятницу, 21 августа, на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 00:00 24 августа начнут действовать следующие ограничения:
Таким образом, ограничения вступят в силу после Дня города, который в Харькове отмечают 23 августа.
В то же время, в Харькове из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили запланированный на 23 августа Парад вышиванок.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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