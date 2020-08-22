Главная Новости Медицина С понедельника, 24 августа, в Харькове ввели ограничения «оранжевого» уровня пандемии
22.08.2020  13:04   

С понедельника, 24 августа, в Харькове ввели ограничения «оранжевого» уровня пандемии

Данное решение приняли на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.


Фото: Корреспондент

Соответствующее решение было принято в пятницу, 21 августа, на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00:00 24 августа начнут действовать следующие ограничения: 

  • запрет на работу учреждений с размещением постояльцев, кроме отелей;
  • в развлекательных центрах, заведениях общественного питания — заполняемость 50%, не более 1 человека на 10 кв. м;
  • запрет на работу спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м;
  • ограничение массовых мероприятий — не больше 220 человек и пр.

Таким образом, ограничения вступят в силу после Дня города, который в Харькове отмечают 23 августа.

В то же время, в Харькове из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили запланированный на 23 августа Парад вышиванок.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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