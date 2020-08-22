22.08.2020 13:04

С понедельника, 24 августа, в Харькове ввели ограничения «оранжевого» уровня пандемии

Данное решение приняли на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Фото: Корреспондент

Соответствующее решение было принято в пятницу, 21 августа, на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00:00 24 августа начнут действовать следующие ограничения:

запрет на работу учреждений с размещением постояльцев, кроме отелей;

в развлекательных центрах, заведениях общественного питания — заполняемость 50%, не более 1 человека на 10 кв. м;

запрет на работу спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м;

ограничение массовых мероприятий — не больше 220 человек и пр.

Таким образом, ограничения вступят в силу после Дня города, который в Харькове отмечают 23 августа.

В то же время, в Харькове из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили запланированный на 23 августа Парад вышиванок.