Уровень заболеваемости в Харькове преодолел очередной психологический барьер

В Харьковской области зафиксировали новый антирекорд по числу людей, заболевших коронавирусом - 291 человек за сутки, 4 умерло.
В Харьковской области зафиксировали новый антирекорд по числу людей, заболевших коронавирусом.
По данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе коронавирусом заразился 291 житель. Всего в Харьковской области количество заболевших COVID-19 возросло до 7324 человек.
Погибли от коронавируной инфекции 4 человека.
Выздоровело за сутки 16 человек, всего за время наблюдения 2770.
В целом по Украине заболевание зарегистрировали у 102971 пациентов (2328 за сутки), из них 2244 — умерли, 51735 — выздоровели.
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