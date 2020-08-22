22.08.2020 11:22

Уровень заболеваемости в Харькове преодолел очередной психологический барьер

В Харьковской области зафиксировали новый антирекорд по числу людей, заболевших коронавирусом - 291 человек за сутки, 4 умерло.



://facebook.com

В Харьковской области зафиксировали новый антирекорд по числу людей, заболевших коронавирусом.

По данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе коронавирусом заразился 291 житель. Всего в Харьковской области количество заболевших COVID-19 возросло до 7324 человек.

Погибли от коронавируной инфекции 4 человека.

Выздоровело за сутки 16 человек, всего за время наблюдения 2770.

В целом по Украине заболевание зарегистрировали у 102971 пациентов (2328 за сутки), из них 2244 — умерли, 51735 — выздоровели.

,