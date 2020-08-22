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22.08.2020  11:22   

Уровень заболеваемости в Харькове преодолел очередной психологический барьер

В Харьковской области зафиксировали новый антирекорд по числу людей, заболевших коронавирусом - 291 человек за сутки, 4 умерло.


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В Харьковской области зафиксировали новый антирекорд по числу людей, заболевших коронавирусом.

По данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе коронавирусом заразился 291 житель. Всего в Харьковской области количество заболевших COVID-19 возросло до 7324 человек.

Погибли от коронавируной инфекции 4 человека.

Выздоровело за сутки 16 человек, всего за время наблюдения 2770.

В целом по Украине заболевание зарегистрировали у 102971 пациентов (2328 за сутки), из них 2244 — умерли, 51735 — выздоровели.

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Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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