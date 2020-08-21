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21.08.2020  18:56   

У Харкові введені протиепідемічні заходи «помаранчевого» рівня

У Харкові вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.


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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 серпня 2020 года, на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
 
Як зазначили під час засідання, епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус у Харкові залишається напруженою. Так, з 7 по 20 серпня серед мешканців міста виявлений 2041 випадок COVID-19, що становить 81,5% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення склав понад 109, що вимагає віднесення території до «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки.
 
У зв'язку з цим, з 00:00 24 серпня на території міста Харкова вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.
 
Зокрема, вони складаються з таких обмежень:
- заборона на роботу установ з розміщенням гостей, крім готелів;
- у розважальних центрах, закладах громадського харчування - заповнюваність 50%, не більше 1 особи на 10 кв. м;
- заборона на роботу спортзалів і фітнес-центрів, якщо на одну людину припадає менше 10 кв. м;
- обмеження масових заходів - не більш 220 осіб тощо.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, оранжевый уровень, заболевшие, пандемия, эпидемия
 
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