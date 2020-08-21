21.08.2020 18:56

У Харкові введені протиепідемічні заходи «помаранчевого» рівня

У Харкові вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.



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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 серпня 2020 года, на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як зазначили під час засідання, епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус у Харкові залишається напруженою. Так, з 7 по 20 серпня серед мешканців міста виявлений 2041 випадок COVID-19, що становить 81,5% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення склав понад 109, що вимагає віднесення території до «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки.

У зв'язку з цим, з 00:00 24 серпня на території міста Харкова вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.

Зокрема, вони складаються з таких обмежень:

- заборона на роботу установ з розміщенням гостей, крім готелів;

- у розважальних центрах, закладах громадського харчування - заповнюваність 50%, не більше 1 особи на 10 кв. м;

- заборона на роботу спортзалів і фітнес-центрів, якщо на одну людину припадає менше 10 кв. м;

- обмеження масових заходів - не більш 220 осіб тощо.