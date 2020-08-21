Больных коронавирусом харьковчан начнут госпитализировать по новым правилам

В больницы будут класть только пациентов с тяжелым течением болезни.
Об этом рассказала замглавы кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская на брифинге в пятницу, 21 августа.
С ее слов, если сохранится такая же динамика распространения COVID-19, то ведомство изменит стратегию касательно приема в стационар пациентов с коронавирусом.
Сейчас в показания к госпитализации входят и среднетяжелые формы заболевания. Голубовская отметила, что этим Украина отличается от многих европейских стран и США, где госпитализируют только людей в тяжелом состоянии.
"Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - объяснила она.
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