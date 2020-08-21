Накануне праздников и выходных врачи предостерегают: на Харьковщине шесть пляжей попали в «черный список»

В Харьковской области обновили карту рекомендованных для купания мест.
В Харьковской области специалисты не рекомендуют купаться на шести пляжах, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По результатам санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания Петренковского водохранилища в Харькове, обнаруженный сверхнормативный содержание лактозоположительных кишечных палочек (6200 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим врачи не рекомендуют купаться в указанной водоеме.
В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания
. Это третий лунный день в знаке зодиака Девы, который обещает стать днем борьбы и периодом возможных конфликтов между близкими людьми. Чтобы не не портить настроение ни себе, ни окружению, перенаправьте свою энергию на физические упражнения.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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