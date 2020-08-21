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21.08.2020  10:57   

Накануне праздников и выходных врачи предостерегают: на Харьковщине шесть пляжей попали в «черный список»

В Харьковской области обновили карту рекомендованных для купания мест.


Накануне праздников и выходных врачи предостерегают: на Харьковщине шесть пляжей попали в «черный список»

В Харьковской области специалисты не рекомендуют купаться на шести пляжах, сообщили  в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания Петренковского водохранилища в Харькове, обнаруженный сверхнормативный содержание лактозоположительных кишечных палочек (6200 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим врачи не рекомендуют купаться в указанной водоеме.

В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания

  • в пределах пляжа "Комсомольский" на пруду вблизи пгт Кегичевка,
  • зоны отдыха в городе Красноград на реке Берестовой,
  • пляжей пгт Печенеги на Печенежском водохранилище,
  • Алексеевского лугопарка и
  • Безлюдовского водохранилища в Харькове.

 

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  эпидемия, пляж, купание, харьковщина, запрет
 
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