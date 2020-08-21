21.08.2020 10:57

Накануне праздников и выходных врачи предостерегают: на Харьковщине шесть пляжей попали в «черный список»

В Харьковской области обновили карту рекомендованных для купания мест.



Накануне праздников и выходных врачи предостерегают: на Харьковщине шесть пляжей попали в «черный список»



В Харьковской области специалисты не рекомендуют купаться на шести пляжах, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания Петренковского водохранилища в Харькове, обнаруженный сверхнормативный содержание лактозоположительных кишечных палочек (6200 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим врачи не рекомендуют купаться в указанной водоеме.

В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания

в пределах пляжа "Комсомольский" на пруду вблизи пгт Кегичевка,

зоны отдыха в городе Красноград на реке Берестовой,

пляжей пгт Печенеги на Печенежском водохранилище,

Алексеевского лугопарка и

Безлюдовского водохранилища в Харькове.