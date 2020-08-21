В Харькове очередные две смерти от коронавируса

В Харьковской области в течение суток количество больных коронавирус увеличилась на 2,7% - до 7033 человек
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 184 новых случая заболевания коронавирус (+ 2,68%). Общее количество случаев с начала пандемии - 7033.
В течение суток от коронавируса в области умерли 2 человека (общее количество летальных случаев - 173). Выздоровели 8 человек (общее количество - 2754).
Количество "активно больных" за сутки выросла на 174 человека - до 4106 человек.
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