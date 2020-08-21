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21.08.2020  09:40   

В Харькове очередные две смерти от коронавируса

В Харьковской области в течение суток количество больных коронавирус увеличилась на 2,7% - до 7033 человек


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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 184 новых случая заболевания коронавирус (+ 2,68%). Общее количество случаев с начала пандемии - 7033.

В течение суток от коронавируса в области умерли 2 человека (общее количество летальных случаев - 173). Выздоровели 8 человек (общее количество - 2754).

Количество "активно больных" за сутки выросла на 174 человека - до 4106 человек.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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