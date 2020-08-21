21.08.2020 08:40

Министр Степанов заявил об открытии нового отделения областной инфекционной больницы в Харьковской области

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе рабочей поездки в Харьков обсудил вопрос открытия реанимационных коек в областной инфекционной больнице города, где находятся 242 пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.



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"Уже разработан проект строительства нового отделения областной клинической инфекционной больницы на 21 кровать. Весь срок реализации проекта - полтора-два месяца. Мы обсудили с главным врачом необходимость найти за этот период персонал, который будет работать в новом отделении", - рассказал министр здравоохранения Украины.

Также он проинспектировал областную клиническую инфекционную больницу, областную детскую инфекционную клиническую больницу, городскую клиническую многопрофильную больницу №17, где находятся пациенты с коронавирусом.