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20.08.2020  18:18   

У Харкові нагородили медпрацівників, які борються з коронавірусом

Вшанування працівників медичних установ міста Харкова, залучених до надання медичної допомоги хворим на COVID-19, відбулося сьогодні, 20 серпня, на території Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.


//city.kharkov.ua
Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що харківські медики щодня надають медичну допомогу пацієнтам, які підхопили коронавірусну інфекцію. Наприклад, персонал міських лікарень №13 та 17 несе цілодобове чергування біля хворих на коронавірус, а лікарі і медсестри амбулаторної допомоги щодня відвідують вдома хворих з нетяжким перебігом хвороби, призначаючи лікування і контролюючи їхній стан. При цьому самі працівники медустанов теж нерідко стають жертвами COVID-19.
 
«Ви сумлінно виконували і виконуєте свої функціональні обов'язки, іноді навіть більше, ніж того вимагає ситуація, і проявили себе як люди з високим почуттям громадянської відповідальності і обов'язку. Це не пафосні слова, а реальний стан справ. Під час карантину наше життя багато в чому змінилося. Робота медичних установ, які безпосередньо пов'язані з ситуацією з коронавірусом, теж змінюється і вимагає від вас великого терпіння, мужності і професіоналізму. Висловлюю вам величезну подяку за те, що ви справляєтеся з цією важкою ношею», - сказала віце-мер.
 
За високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова, з нагоди Дня міста та Дня Незалежності України головний лікар Міської багатопрофільної лікарні №17 Дмитро Черепов і головлікар міської поліклініки №8 Олена Чумаченко були нагороджені Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська Слава». Також низці працівників медустанов вручили Почесні грамоти виконкому Харківської міської ради, Департаменту охорони здоров'я та Подяки міського голови.
 
А наприкінці заходу харківський бізнес-клуб «Альянс» передав лікарні №17 засоби індивідуального захисту - захисні щитки і захисні костюми. Нагадаємо, на території цієї лікарні працює відділення для доліковування хворих після COVID-19.
 
 
 
 
 
Тэги:  медики, коронавирус, харьков, награждение, карантин
 
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