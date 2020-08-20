У Харкові - 206 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 20 серпня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 5 395 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 6 846 випадків захворювання COVID-19, з них -
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 2 134 нових випадки коронавірусного захворювання.
Всього в Україні - 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 184 людини померли, 50 441 - видужав.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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