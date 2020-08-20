20.08.2020 13:59

У Харкові - 206 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 20 серпня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 5 395 випадків захворювання на коронавірус.



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Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.



Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 6 846 випадків захворювання COVID-19, з них -

3 927 осіб перебувають під медичним наглядом,

2 747 пацієнтів одужали,

172 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 2 134 нових випадки коронавірусного захворювання.

Всього в Україні - 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 184 людини померли, 50 441 - видужав.