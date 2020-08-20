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20.08.2020  13:59   

У Харкові - 206 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 20 серпня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 5 395 випадків захворювання на коронавірус.


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Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 6 846 випадків захворювання COVID-19, з них -

  • 3 927 осіб перебувають під медичним наглядом,
  • 2 747 пацієнтів одужали,
  • 172 - померли.


За даними Центру громадського здоров'я, станом на 20 серпня в Україні зафіксовано 2 134 нових випадки коронавірусного захворювання.

Всього в Україні - 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 184 людини померли, 50 441 - видужав.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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