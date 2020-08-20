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20.08.2020  11:22   

На Харьковщине от коронавируса скончались еще пять пациентов

Общее количество летальных случаев достигло 172.


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В Харьковской области на утро 20 августа зафиксированы 172 смерти от COVID-19 против 167 на утро 19 августа. За сутки от коронавирусной болезни умерли еще пять пациентов. Такие данные приводятся на сайте ХОГА и в справках Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Всего по области зарегистрировано 6605 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 2747 больных выздоровели, 172 умерли. Опровергнуто диагноз у 1836 человек. Остаются под подозрением 42 человека.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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