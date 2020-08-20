На Харьковщине от коронавируса скончались еще пять пациентов

Общее количество летальных случаев достигло 172.
В Харьковской области на утро 20 августа зафиксированы 172 смерти от COVID-19 против 167 на утро 19 августа. За сутки от коронавирусной болезни умерли еще пять пациентов. Такие данные приводятся на сайте ХОГА и в справках Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины.
Всего по области зарегистрировано 6605 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 2747 больных выздоровели, 172 умерли. Опровергнуто диагноз у 1836 человек. Остаются под подозрением 42 человека.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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