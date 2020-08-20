20.08.2020 09:20

Воздух в Харькове продолжает оставаться в пределах вредной «оранжевой» зоны, иногда зашкаливая до критической «красной»

Существенную часть загрязнения составляют подпалы сухостоя и мусора.



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Несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы и камыша на номер Служба спасения «101» прошедшие сутки, 19 августа, поступило 22 сообщение о возгорании сухостоев в Харьковской области, общей площадью около 8 га.

Подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В опасной «оранжевой» зоне воздух практически над всем Харьковом. Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и около полудня среды. За ночь смог не развеялся и к 12 дня загрязнение воздуха в центральных районах снова превысит норму. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны ближе к пригородам Харькова.

На снимках данные с различных следящих систем.