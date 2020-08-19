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19.08.2020  17:33   

У Харкові - 184 нових випадки захворювання на коронавірус

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.


//city.kharkov.ua
Станом на 19 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 5 189 випадків захворювання на коронавірус.
 
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 6 605 випадків захворювання на COVID-19, з них - 3 706 осіб перебувають під медичним наглядом, 2 732 пацієнти одужали, 167 - померли.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 19 серпня в Україні зафіксовано 1 967 нових випадків коронавірусного захворювання. Всього в Україні - 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, 2 144 людини померли, 49 737 - одужали.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, заболевшие, пандемия, эпидемия
 
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