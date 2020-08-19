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19.08.2020  09:35   

Харьковщина продолжает лидировать по количеству новых больных коронавирус - четыре человека умерли

В области за последние сутки диагностировано 247 новых случаев заражения коронавируса


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В Харьковской области за сутки зафиксировали 247  новых случаев заболевания (всего - 6 607).

За сутки признаны выздоровевшими 19 человек (всего - 2 733). 

Больше всего заразившихся во Львовской области.

На втором месте - город Киев, а на третьем - Черновицкая область. Харьковщина по количеству заболевших занимает 6 место после 4 областей и города Киев. 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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