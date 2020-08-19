Харьковщина продолжает лидировать по количеству новых больных коронавирус - четыре человека умерли

В области за последние сутки диагностировано 247 новых случаев заражения коронавируса
В Харьковской области за сутки зафиксировали 247 новых случаев заболевания (всего - 6 607).
За сутки признаны выздоровевшими 19 человек (всего - 2 733).
Больше всего заразившихся во Львовской области.
На втором месте - город Киев, а на третьем - Черновицкая область. Харьковщина по количеству заболевших занимает 6 место после 4 областей и города Киев.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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