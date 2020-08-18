18.08.2020 09:25

На Харьковщине - самый высокий в Украине суточный прирост больных COVID-19

По сведениям СНБО, в Харьковской области за последние сутки диагностировано 204 новых случая заражения коронавируса, общее количество случаев составляет 6360.



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За последние сутки зафиксирован один летальный случай (всего - 162).

Количество "активно больных" за сутки увеличилась на 203 человека - до 3484 пациентов.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано: в Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов