На Харьковщине - самый высокий в Украине суточный прирост больных COVID-19

По сведениям СНБО, в Харьковской области за последние сутки диагностировано 204 новых случая заражения коронавируса, общее количество случаев составляет 6360.
За последние сутки зафиксирован один летальный случай (всего - 162).
Количество "активно больных" за сутки увеличилась на 203 человека - до 3484 пациентов.
Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано: в Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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