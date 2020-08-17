17.08.2020 13:03

У Харкові посилили карантинні заходи у зв'язку з внесенням до «жовтої» зони

У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус серед жителів і визначенням Харкова у «жовту» зону, в місті з сьогоднішнього дня, 17 серпня, посилили карантинні обмеження.



://city.kharkov.ua

Таке рішення було прийнято на засіданні Міської комісії із забезпечення протиепідемічних заходів, визначених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки на території міста Харкова.



Як було зазначено в ході засідання, з 31 липня до 13 серпня в місті виявлено 1 561 випадок захворювання на коронавірус, що становить 82,9% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення фактично склав 109,43. На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень.



Згідно з постановою Кабінету3 Міністрів №712 від 12 серпня, в містах, визначених в «жовту» зону, зокрема, забороняється:



- відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;

- робота хостелів;

- робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;

- проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участі понад 20 осіб;

- робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м тощо.



Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в Харкові.



Крім того, представники міськради в ході спільних рейдів з Національною поліцією, ДСНС та Держпродспоживслужбою посилять контроль за виконанням дотримання карантинних заходів у Харкові: дотримання населенням маскового режиму і безпечної дистанції між людьми, заходів з дезінфекції громадського транспорту і місць масового перебування (супермаркети, крамниці, підприємства громадського харчування та ін.).