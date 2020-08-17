У Харкові посилили карантинні заходи у зв'язку з внесенням до «жовтої» зони

У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус серед жителів і визначенням Харкова у «жовту» зону, в місті з сьогоднішнього дня, 17 серпня, посилили карантинні обмеження.
Таке рішення було прийнято на засіданні Міської комісії із забезпечення протиепідемічних заходів, визначених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки на території міста Харкова.
Як було зазначено в ході засідання, з 31 липня до 13 серпня в місті виявлено 1 561 випадок захворювання на коронавірус, що становить 82,9% від випадків, зареєстрованих у Харківській області. Показник на 100 тис. населення фактично склав 109,43. На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень.
Згідно з постановою Кабінету3 Міністрів №712 від 12 серпня, в містах, визначених в «жовту» зону, зокрема, забороняється:
- відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;
- робота хостелів;
- робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;
- проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участі понад 20 осіб;
- робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м тощо.
Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в Харкові.
Крім того, представники міськради в ході спільних рейдів з Національною поліцією, ДСНС та Держпродспоживслужбою посилять контроль за виконанням дотримання карантинних заходів у Харкові: дотримання населенням маскового режиму і безпечної дистанції між людьми, заходів з дезінфекції громадського транспорту і місць масового перебування (супермаркети, крамниці, підприємства громадського харчування та ін.).
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажность:
давление:
ветер: