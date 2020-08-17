Программа «Доступные лекарства» пополнилась 8 лекарственными средствами

Региональное отделение госпотребслужбы проинформировало харьковчан об измениниях в списке доступных лекарств
Министерство здравоохранения Украины обнародовало 12 августа приказ от 11.08.2020 №1851 «Об утверждении Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 07 августа 2020 года», которым утвержден новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (далее - Реестр ).
В связи с этим утратил силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 01.06.2020 №1284, которым утверждался предыдущий Реестр.
В отличие от предыдущего Реестр, содержащий 246 позиций лекарственных средств, новый содержит 264 позиции, из которых 85 возмещаются полностью, что на 8 позиций больше, чем раньше.
Из 264 лекарственных средств
Напоминаем, согласно Порядку определения размера реимбурсации лекарственных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17.03.2017 №152, аптекам и аптечным пунктам разрешается в течение 30 календарных дней завершить реализацию закупленных в 11.08.2020 препаратов, подлежащих реимбурсации, в соответствии с ценами и в порядке, действовавших до даты утверждения обновленного Реестра.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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