17.08.2020 11:45

Программа «Доступные лекарства» пополнилась 8 лекарственными средствами

Региональное отделение госпотребслужбы проинформировало харьковчан об измениниях в списке доступных лекарств



://facebook.com

Министерство здравоохранения Украины обнародовало 12 августа приказ от 11.08.2020 №1851 «Об утверждении Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 07 августа 2020 года», которым утвержден новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (далее - Реестр ).

В связи с этим утратил силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 01.06.2020 №1284, которым утверждался предыдущий Реестр.

В отличие от предыдущего Реестр, содержащий 246 позиций лекарственных средств, новый содержит 264 позиции, из которых 85 возмещаются полностью, что на 8 позиций больше, чем раньше.

Из 264 лекарственных средств

200 предусмотрено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний,

48 - для диабета II типа,

15 - для бронхиальной астмы

один препарат для лечения ревматических болезней.

Напоминаем, согласно Порядку определения размера реимбурсации лекарственных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17.03.2017 №152, аптекам и аптечным пунктам разрешается в течение 30 календарных дней завершить реализацию закупленных в 11.08.2020 препаратов, подлежащих реимбурсации, в соответствии с ценами и в порядке, действовавших до даты утверждения обновленного Реестра.