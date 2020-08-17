У Харкові - 73 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 17 серпня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 4 830 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 8 033 підозри на COVID-19, з яких 6 155 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 49 осіб, з них 41 - житель Харкова. Також за цей час 2 712 пацієнтів одужали, 162 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 1 464 нових випадки коронавірусу. Всього в Україні - 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 089 осіб померли, 48 164 - одужали.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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