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17.08.2020  11:06   

У Харкові - 73 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 17 серпня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 4 830 випадків захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 8 033 підозри на COVID-19, з яких 6 155 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 49 осіб, з них 41 - житель Харкова. Також за цей час 2 712 пацієнтів одужали, 162 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 1 464 нових випадки коронавірусу. Всього в Україні - 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 089 осіб померли, 48 164 - одужали.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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