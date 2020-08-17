Главная Новости Медицина Воздух над Харьковом второй день не выходит из опасной «оранжевой» зоны загрязнения (ФОТО)
17.08.2020  10:50   

Воздух над Харьковом второй день не выходит из опасной «оранжевой» зоны загрязнения (ФОТО)

Существенную часть загрязнения составляют подпалы сухостоя и мусора - в результате пожаров серьезно пострадал 1 человек.


://facebook.com

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 326 раз выезжали по сигналу «Тревога». 

Из них 193 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, из которых 151 - на пожары в природных экосистемах. 

Кроме того, 24 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 19 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 12 - на дежурство, 78 - другие выезды. 

В результате одного из пожаров 1 человек получил травмы.

16 августа на территории Харьковщины случилось 33 пожара сухостоя в природных экосистемах, из которых 2 пожара охватили фермерские поля, где горела стерня и пожнивные остатки. В общем огнем уничтожено более 17 га сухой растительности.

Замеры над Кулиничами

Замеры над ХТЗ

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Криминал и происшествия Автолюбитель обжег руки, орудуя болгаркой в гаражах на ХТЗ 16.08 Криминал и происшествия Вместо пару поддали жару и бани Харькове не стало 16.08 Криминал и происшествия Харьковчан предупредили об опасности
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 