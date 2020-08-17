17.08.2020 10:50

Воздух над Харьковом второй день не выходит из опасной «оранжевой» зоны загрязнения (ФОТО)

Существенную часть загрязнения составляют подпалы сухостоя и мусора - в результате пожаров серьезно пострадал 1 человек.



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Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 326 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Из них 193 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, из которых 151 - на пожары в природных экосистемах.

Кроме того, 24 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 19 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 12 - на дежурство, 78 - другие выезды.

В результате одного из пожаров 1 человек получил травмы.

16 августа на территории Харьковщины случилось 33 пожара сухостоя в природных экосистемах, из которых 2 пожара охватили фермерские поля, где горела стерня и пожнивные остатки. В общем огнем уничтожено более 17 га сухой растительности.

Замеры над Кулиничами

Замеры над ХТЗ