Воздух над Харьковом второй день не выходит из опасной «оранжевой» зоны загрязнения (ФОТО)

Существенную часть загрязнения составляют подпалы сухостоя и мусора - в результате пожаров серьезно пострадал 1 человек.
Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 326 раз выезжали по сигналу «Тревога».
Из них 193 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, из которых 151 - на пожары в природных экосистемах.
Кроме того, 24 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 19 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 12 - на дежурство, 78 - другие выезды.
В результате одного из пожаров 1 человек получил травмы.
16 августа на территории Харьковщины случилось 33 пожара сухостоя в природных экосистемах, из которых 2 пожара охватили фермерские поля, где горела стерня и пожнивные остатки. В общем огнем уничтожено более 17 га сухой растительности.
Замеры над Кулиничами
Замеры над ХТЗ
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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