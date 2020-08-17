Темпы роста заболеваемости на коронавирус снизились и Харьков может выпасть из желтой зоны карантина

В Харьковской области за сутки зафиксировали 91 случай COVID-19.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 91 новый случай заражения коронавируса, общее количество зафиксированных случаев с начала пандемии составляет 6156.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 6 человек (всего - 2714).
От коронавируса умерли два человека (всего - 161).
Количество "активно больных" за сутки увеличилось на 83 пациента - до 3281 человек.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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