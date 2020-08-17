17.08.2020 10:20

Темпы роста заболеваемости на коронавирус снизились и Харьков может выпасть из желтой зоны карантина

В Харьковской области за сутки зафиксировали 91 случай COVID-19.



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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 91 новый случай заражения коронавируса, общее количество зафиксированных случаев с начала пандемии составляет 6156.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 6 человек (всего - 2714).

От коронавируса умерли два человека (всего - 161).

Количество "активно больных" за сутки увеличилось на 83 пациента - до 3281 человек.

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