16.08.2020 15:41

16 августа Министр Степанов рассказал о работе детских садов осенью

В случае попадания детского учреждения в «красную» зону, оно будет закрыто на две недели. Детский садик вновь сможет принимать детей, когда эпидемическая ситуация в регионе улучшится.



Фото: Twitter

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе дошкольных детских учреждений в осенний период. В случае ухудшения эпидситуации детский сад будет закрыт на 14 дней, заявил Степанов во время онлайн-брифинга в воскресенье, 16 августа.

Дошкольные детские учреждения, как и школы, не будут принимать детей, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина.

"Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней", - объяснил глава Минздрава.

По его словам, в зависимости от этих критериев устанавливается уровень опасности.

"Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений", - подчеркнул Степанов.

Он добавил, что населенный пункт, район или же вся область попадают в определенную зону на 14 дней. То есть детские садики закрываются на этот период. Когда же эпидемическая ситуация улучшится, то заведение сможет полноценно возобновить свою работу.