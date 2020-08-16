16 августа Министр Степанов рассказал о работе детских садов осенью

В случае попадания детского учреждения в «красную» зону, оно будет закрыто на две недели. Детский садик вновь сможет принимать детей, когда эпидемическая ситуация в регионе улучшится.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе дошкольных детских учреждений в осенний период. В случае ухудшения эпидситуации детский сад будет закрыт на 14 дней, заявил Степанов во время онлайн-брифинга в воскресенье, 16 августа.
Дошкольные детские учреждения, как и школы, не будут принимать детей, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина.
"Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней", - объяснил глава Минздрава.
По его словам, в зависимости от этих критериев устанавливается уровень опасности.
"Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений", - подчеркнул Степанов.
Он добавил, что населенный пункт, район или же вся область попадают в определенную зону на 14 дней. То есть детские садики закрываются на этот период. Когда же эпидемическая ситуация улучшится, то заведение сможет полноценно возобновить свою работу.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажность:
давление:
ветер: