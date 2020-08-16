16.08.2020 10:31

За сутки в Харьковской области 228 человек заразились COVID-19

На 16 августа короновирусной инфекцией болеют 3198 человек.



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Как передает сайт Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) , по состоянию на 16 августа в Харьковской области было зафиксировано 6065 случаев COVID-19.

По данным СНБО, в настоящее время на коронавирус болеет 3198 человек.

Выздоровели 2708 человек, еще в 7934 случаях подозрения было зарегистрировано.