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16.08.2020  10:31   

За сутки в Харьковской области 228 человек заразились COVID-19

На 16 августа короновирусной инфекцией болеют 3198 человек.


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Как передает сайт Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) , по состоянию на 16 августа в Харьковской области было зафиксировано 6065 случаев COVID-19.

По данным СНБО, в настоящее время на коронавирус болеет 3198 человек. 

Выздоровели 2708 человек, еще в 7934 случаях подозрения было зарегистрировано.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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