За сутки в Харьковской области 228 человек заразились COVID-19

На 16 августа короновирусной инфекцией болеют 3198 человек.
Как передает сайт Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) , по состоянию на 16 августа в Харьковской области было зафиксировано 6065 случаев COVID-19.
По данным СНБО, в настоящее время на коронавирус болеет 3198 человек.
Выздоровели 2708 человек, еще в 7934 случаях подозрения было зарегистрировано.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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