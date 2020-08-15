В Харьковской области бешеный кот покусал хозяина

В Чугуевском районе Харьковской области мужчина проходит курс антирабических прививок после нападения домашнего кота.
Вспышка бешенства произошла в селе Каменная Яруга. Когда хозяин попытался помочь больному животному, кот покусал его. По данным лабцентра, больше никто не пострадал, укушенному мужчине назначили лечение. Сейчас специалисты проводят в очаге заражения комплекс противоэпидемических мер.
Всего в Харьковской области с начала года бешенство выявили у восьми котов, трех собак, одной лисицы и двух представителей крупного рогатого скота. Из-за контактов с больными животными за медицинской помощью обратились более двух тысяч человек. Из них 404 жителям региона были назначены курсы антирабических прививок, а четверо граждан отказались их проходить.
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