Коронавирус в Харькове: статистика на 15 августа

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса и 260 новых подозрений.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5841, из которых 160 человек умерли, 2613 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 7717 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
География заболевших выглядит так:
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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