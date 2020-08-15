15.08.2020 13:14

Коронавирус в Харькове: статистика на 15 августа

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса и 260 новых подозрений.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5841, из которых 160 человек умерли, 2613 - выздоровели.

Цепь событий:

За весь период в регионе зарегистрирован 7717 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

5841 - подтвержден;

1819 - опровергнуто;

57 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так: