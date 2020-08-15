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15.08.2020  13:14   

Коронавирус в Харькове: статистика на 15 августа

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса и 260 новых подозрений.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 5841, из которых 160 человек умерли, 2613 - выздоровели.

Цепь событий:

За весь период в регионе зарегистрирован 7717 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

  • 5841 - подтвержден;
  • 1819 - опровергнуто;
  • 57 - остаются под подозрением.

География заболевших выглядит так:

  • 4575 - Харьков (плюс 232 случая за сутки);
  • 340 - Харьковский район (плюс 8 случаев);
  • 107 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
  • 92 - Змиевской район (плюс 1 случай);
  • 90 - Дергачевский район (плюс 1 случай);
  • 82 - Богодуховский район (плюс 5 случаев);
  • 65 - Первомайский район (плюс 1 случай);
  • 51 - Валковский район (плюс 1 случай);
  • 46 - Балаклейский район;
  • 43 - Волчанский район (плюс 2 случая);
  • 40 - Золочевский район;
  • 38 - Боровской район;
  • 38 - Нововодолажский район;
  • 35 - Красноградский район (плюс 2 случая);
  • 33 - Лозовской район (плюс 2 случая);
  • 33 - Купянский район;
  • 29 - Изюмский район;
  • 27 - Краснокутский район;
  • 15 - Великобурлукский район;
  • 14 - Коломакский район (плюс 2 случая);
  • 12 - Шевченковский район;
  • 11 - Зачепиловский район;
  • 8 - Кегичевский район;
  • 6 - Сахновщинский район;
  • 5 - Печенежский район;
  • 4 - Двуречанский район;
  • 1 - Близнюковский район;
  • 1 - Барвенковский район.

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Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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