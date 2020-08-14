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14.08.2020  10:13   

От коронавируса скончались пять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7467 подозрения на COVID-19, в том числе 205 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 14 августа в области лабораторно подтвержден 5584 (+203 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 156 (+5 за сутки) человек скончались, 2590 (+8) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 4343 (+155) человек.

При этом 65 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 58), 1808 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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