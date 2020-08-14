14.08.2020 10:13

От коронавируса скончались пять человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7467 подозрения на COVID-19, в том числе 205 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 14 августа в области лабораторно подтвержден 5584 (+203 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 156 (+5 за сутки) человек скончались, 2590 (+8) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 4343 (+155) человек.



При этом 65 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 58), 1808 опровергнуто.