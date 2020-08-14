14.08.2020 09:51

Харьковчанин поел сушеной рыбы и заразился ботулизмом

13 августа больного госпитализировали в токсикологическое отделение.



// Facebook

50-летний харьковчанин обратился в скорую с жалобами на общую слабость, нарушение походки, тошноту, рвоту и нарушение зрения.

В шесть часов вечера 13 августа его доставили во 2-ю городскую клиническую больницу и госпитализировали в токсикологическое отделение, где был поставлен диагноз - ботулизм.



По имеющейся информации, заболевание связано с употреблением дома сушеной рыбы.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится эпидрасследование.

Больному проводится необходимое лечение, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.