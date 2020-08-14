Харьковчанин поел сушеной рыбы и заразился ботулизмом

13 августа больного госпитализировали в токсикологическое отделение.
50-летний харьковчанин обратился в скорую с жалобами на общую слабость, нарушение походки, тошноту, рвоту и нарушение зрения.
В шесть часов вечера 13 августа его доставили во 2-ю городскую клиническую больницу и госпитализировали в токсикологическое отделение, где был поставлен диагноз - ботулизм.
По имеющейся информации, заболевание связано с употреблением дома сушеной рыбы.
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится эпидрасследование.
Больному проводится необходимое лечение, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажность:
давление:
ветер: