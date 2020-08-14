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14.08.2020  09:51   

Харьковчанин поел сушеной рыбы и заразился ботулизмом

13 августа больного госпитализировали в токсикологическое отделение.


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50-летний харьковчанин обратился в скорую с жалобами на общую слабость, нарушение походки, тошноту, рвоту и нарушение зрения.

В шесть часов вечера 13 августа его доставили во 2-ю городскую клиническую больницу и госпитализировали в токсикологическое отделение, где был поставлен диагноз - ботулизм.

По имеющейся информации, заболевание связано с употреблением дома сушеной рыбы.

Главным управлением Госпродпотребслужбы  в Харьковской области проводится эпидрасследование.

Больному проводится необходимое лечение, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  ботулизм, харьков
 
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