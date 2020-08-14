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14.08.2020  09:38   

Коронавирус: На свадьбе под Харьковом заразилась четверть гостей

В одном из райцентров на Харьковщине после свадьбы десять человек заразились COVID-19.


// Facebook

Информацию о вспышке в райцентре на Харьковщине Общественном подтвердила эпидемиолог Лабцентра Анна Сухорукова, пишет Суспільне. Харків.

По ее словам, два человека обратились в больницу, а после обследования контактов коронавирус обнаружили еще в восьми человек:

«Первые больные обратились за медпомощью, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. При эпидрасследовании было установлено, что возможный источник была свадьба. Контакты обследованы и обнаружены, к сожалению, другие больные».

По информации Суспільного речь идет о Нововодолажском районе. 11 августа там подтверждены 9 случаев инфицирования COVID. Предыдущие и последующие дни количество людей, пораженных вирусом, в этом районе колебалось в количестве 1-2 человека.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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