14.08.2020 09:38

Коронавирус: На свадьбе под Харьковом заразилась четверть гостей

В одном из райцентров на Харьковщине после свадьбы десять человек заразились COVID-19.



// Facebook

Информацию о вспышке в райцентре на Харьковщине Общественном подтвердила эпидемиолог Лабцентра Анна Сухорукова, пишет Суспільне. Харків.

По ее словам, два человека обратились в больницу, а после обследования контактов коронавирус обнаружили еще в восьми человек:



«Первые больные обратились за медпомощью, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. При эпидрасследовании было установлено, что возможный источник была свадьба. Контакты обследованы и обнаружены, к сожалению, другие больные».



По информации Суспільного речь идет о Нововодолажском районе. 11 августа там подтверждены 9 случаев инфицирования COVID. Предыдущие и последующие дни количество людей, пораженных вирусом, в этом районе колебалось в количестве 1-2 человека.