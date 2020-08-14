Коронавирус: с понедельника Харьков – в желтой зоне

В ночь часов 17 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
О том, какое решение по зонированию приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По информации чиновника, город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области попали в «желтую‹ зону попали.
Такое решение принято на 14 дней, после чего может быть пересмотрено.
Согласно данным МОЗ, в желтой зоне действуют ограничения:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения.
– запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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