14.08.2020 08:06

Коронавирус: с понедельника Харьков – в желтой зоне

В ночь часов 17 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.



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О том, какое решение по зонированию приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По информации чиновника, город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области попали в «желтую‹ зону попали.

Такое решение принято на 14 дней, после чего может быть пересмотрено.

Согласно данным МОЗ, в желтой зоне действуют ограничения:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;



- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;



- кинотеатры с заполненностью на 50%;



- перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения.



– запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.