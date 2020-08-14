Главная Новости Медицина Коронавирус: с понедельника Харьков – в желтой зоне
14.08.2020  08:06   

Коронавирус: с понедельника Харьков – в желтой зоне

В ночь часов 17 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.


// Facebook

О том, какое решение по зонированию приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По информации чиновника, город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области попали в «желтую‹ зону попали.

Такое решение принято на 14 дней, после чего может быть пересмотрено.

Согласно данным МОЗ, в желтой зоне действуют ограничения:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%;

- перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения.

– запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Медицина Светлана Горбунова-Рубан: треть жителей Харькова узнают о том, что больны коронавирусом, случайно 13.08 Медицина У Харкові - 173 нових випадки захворювання на коронавірус 13.08 Медицина Коронавирус: Харьков не вписывается в показатели для ослабления карантина
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 