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13.08.2020  14:03   

У Харкові - 173 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 13 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 4 188 випадків захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 7 252 підозри на COVID-19, з яких 5 381 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 73 особи, з них 62 - жителі Харкова. Також за цей час 2 582 пацієнта одужали, 151 - помер.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 1 592 нових випадки коронавіруса. Загалом в Україні - 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 992 людини померли, 46 216 - одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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