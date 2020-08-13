У Харкові - 173 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 13 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 4 188 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 7 252 підозри на COVID-19, з яких 5 381 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 73 особи, з них 62 - жителі Харкова. Також за цей час 2 582 пацієнта одужали, 151 - помер.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 1 592 нових випадки коронавіруса. Загалом в Україні - 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 992 людини померли, 46 216 - одужали.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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