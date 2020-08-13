13.08.2020 14:03

У Харкові - 173 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 13 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 4 188 випадків захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 7 252 підозри на COVID-19, з яких 5 381 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 73 особи, з них 62 - жителі Харкова. Також за цей час 2 582 пацієнта одужали, 151 - помер.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 серпня в Україні зафіксовано 1 592 нових випадки коронавіруса. Загалом в Україні - 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 992 людини померли, 46 216 - одужали.