Коронавирус: Харьков не вписывается в показатели для ослабления карантина

По состоянию на 13 августа по-прежнему превышен процент выявления заболевших.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 13,93% при норме меньше 11%.
Три других показателя в пределах нормы:
– загруженность коек: 28,86% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 76,47 при норме более 24 на 100 тысяч населения.
– показатель динамики роста выявления заболеваний -13,39% при норме меньше 10%.
Напомним, Министерство здравоохранения меняет правила определения для ослабления карантина, вызванного распространение коронавируса COVID-19. Вместо четырех критериев введут только один – смягчение или ужесточение карантина будет зависеть от количества новых случаев COVID-19 на 100 000 населения. Пеерсматривать ситуацию будут каждые 14 дней, и первое заседание состоится 13 августа.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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