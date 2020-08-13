13.08.2020 12:01

Коронавирус: Харьков не вписывается в показатели для ослабления карантина

По состоянию на 13 августа по-прежнему превышен процент выявления заболевших.



// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 13,93% при норме меньше 11%.



Три других показателя в пределах нормы:



– загруженность коек: 28,86% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 76,47 при норме более 24 на 100 тысяч населения.

– показатель динамики роста выявления заболеваний -13,39% при норме меньше 10%.

Напомним, Министерство здравоохранения меняет правила определения для ослабления карантина, вызванного распространение коронавируса COVID-19. Вместо четырех критериев введут только один – смягчение или ужесточение карантина будет зависеть от количества новых случаев COVID-19 на 100 000 населения. Пеерсматривать ситуацию будут каждые 14 дней, и первое заседание состоится 13 августа.