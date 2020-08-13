13.08.2020 11:28

Рекордное число заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7252 подозрения на COVID-19, в том числе 211 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 13 августа в области лабораторно подтвержден 5381 (+211 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 151 человек скончались, 2582 (+32) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 4188 (+173) человек.



При этом 73 случая остаются под подозрением (в Харькове – 62), 1798 опровергнуто.