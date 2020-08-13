Рекордное число заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7252 подозрения на COVID-19, в том числе 211 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 13 августа в области лабораторно подтвержден 5381 (+211 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 151 человек скончались, 2582 (+32) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 4188 (+173) человек.
При этом 73 случая остаются под подозрением (в Харькове – 62), 1798 опровергнуто.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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