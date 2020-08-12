Коронавирус: Харьков не вписывается в показатели для ослабления карантина

По состоянию на 10 августа по-прежнему превышен процент выявления заболевших.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 13,48% при норме меньше 11%.
Три других показателя в пределах нормы:
– загруженность коек: 28,86% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 76,70 при норме более 24 на 100 тысяч населения.
– показатель динамики роста выявления заболеваний -12,02% при норме меньше 10%.
Напомним, Министерство здравоохранения меняет правила определения для ослабления карантина, вызванного распространение коронавируса COVID-19. Вместо четырех критериев введут только один – смягчение или ужесточение карантина будет зависеть от количества новых случаев COVID-19 на 100 000 населения.
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