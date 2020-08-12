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12.08.2020  13:06   

У Харкові - 114 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 12 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 4 015 випадків захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксована 7 041 підозра на COVID-19, з яких 5 170 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 79 осіб, з них 67 - жителі Харкова. Також за цей час 2 550 пацієнтів одужали, 151 - помер.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 12 серпня в Україні зафіксовано 1 433 нових випадки коронавірусу. Загалом в Україні - 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 970 осіб померли, 45 686 - одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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