12.08.2020 12:34

Дети переносят COVID легче взрослых: опыт харьковской детской инфекционной больницы (ВИДЕО)

Большинство больных коронавирус, пациентов Харьковской детской инфекционной больницы имели среднюю тяжесть течения болезни. Всего с марта через больницу прошли 39 детей с диагнозом COVID.



://suspilne.media

Об этом в эфире телеканала рассказала заведующая отделением детской инфекционной больницы, кандидат медицинских наук Светлана Ткаченко.

По ее словам, возраст детей, заболевших COVID, 2-17 лет. Большинство больных - подростки.

"Болеют детки не тяжело. Через реанимационное отделение прошло 5 детей с тяжелой формой. У этих детей была фоновая патология - бронхо-легочная дисплазия. Это говорит о том, что дети переносят болезнь гораздо легче, чем взрослые", - подчеркнула Ткаченко.

Больница принимает детей как с подтвержденным диагнозом так и подозрением. Всего с начала карантина в медучреждение обратились 363 пациентов:

"Через нашу больницу, а она сейчас принимает только ковидних больных, с начала карантина прошли 39 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 22 - с воспалением легких. На сегодня у нас находятся 6 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция", - отметила врач .

По ее словам, у детей также есть свои группы риска: бронхо-легочная дисплазия, сахарный диабет, недоношенность - у совсем маленьких. Также Ткаченко отмечает, протоколы лечения детей и взрослых существенно отличаются:

"Те препараты, которые внесены в протокол лечения COVID-19, ранее не использовались нами при лечении. И сегодня эти препараты используются только при лечении тяжелых форм. У нас в отделении основном средняя форма, и мы используем препараты, которые ранее использовались для лечения острых респираторных заболеваний ".