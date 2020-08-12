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12.08.2020  11:01   

Карта грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Санврачи «реабилитировали» городской пляж в Изюме. По состоянию на 12 августа под запретом остаются пять мест отдыха в Харькове и области.


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Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания городского пляжа Изюма на реке Северский Донец, соответствуют нормативным требованиям.

В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны купания пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, зоны отдыха в пгт. Красноград на р. Берестовой, пляжей пгт Печенеги на Печенежском водохранилище, Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове.

Итак, не рекомендуются для купания пляжи:

– Алексеевский лугопарк, р. Лопань, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6 200 при норме не более 5000 на литр)

– Безлюдовское водохранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6 200 при норме не более 5000 на литр)

– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)

– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 70 000 при норме не более 5000 на литр)

– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр)

По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков, запрет, купание
 
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