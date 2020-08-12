Карта грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

Санврачи «реабилитировали» городской пляж в Изюме. По состоянию на 12 августа под запретом остаются пять мест отдыха в Харькове и области.
Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания городского пляжа Изюма на реке Северский Донец, соответствуют нормативным требованиям.
В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны купания пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, зоны отдыха в пгт. Красноград на р. Берестовой, пляжей пгт Печенеги на Печенежском водохранилище, Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове.
Итак, не рекомендуются для купания пляжи:
– Алексеевский лугопарк, р. Лопань, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6 200 при норме не более 5000 на литр)
– Безлюдовское водохранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6 200 при норме не более 5000 на литр)
– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)
– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 70 000 при норме не более 5000 на литр)
– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 24 000 при норме не более 5000 на литр)
По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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