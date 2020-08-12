Пять умерших и 140 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7041 подозрений на COVID-19, в том числе 156 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 12 августа в области лабораторно подтвержден 5170 (+140 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 151 (+5 за сутки) человек скончались, 2550 (+20) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 4015 (+114) человек.
При этом 79 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 67), 1792 опровергнуто.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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