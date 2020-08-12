Главная Новости Медицина Пять умерших и 140 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 августа
12.08.2020  10:34   

Пять умерших и 140 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7041 подозрений на COVID-19, в том числе 156 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 12 августа в области лабораторно подтвержден 5170 (+140 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 151 (+5 за сутки) человек скончались, 2550 (+20) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 4015 (+114) человек.

При этом 79 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 67), 1792 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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