12.08.2020 10:34

Пять умерших и 140 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 7041 подозрений на COVID-19, в том числе 156 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 12 августа в области лабораторно подтвержден 5170 (+140 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 151 (+5 за сутки) человек скончались, 2550 (+20) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 4015 (+114) человек.



При этом 79 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 67), 1792 опровергнуто.