12.08.2020 08:02

У міських лікарнях створять додаткові місця для постковідних хворих

Додаткові ліжка планують розгорнути у колишньому гінекологічному відділенні пологового будинку №2 на пр. Московському, 145.



// city.kharkov.ua

Перші 30 ліжок планується розгорнути у четвер, а потім у планах - додати до них ще стільки ж, повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

«До вихідних розгорнемо відділення на 60 ліжок за умови, що наберемо персонал. Для цього проводимо відеоконференції з усіма головними лікарями, кажемо, що потрібні фахівці», - зазначила віце-мер.



Заступник міського голови повідомила, що відділення розташовується в окремій будівлі. Це буде філія міської клінічної багатопрофільної лікарні №17. Там уже провели ремонт, і тепер планується закупити нові меблі за грантові кошти.



«Коли ми його організовували, ліжка збирали всюди, де тільки можна було, і вийшло, що всі вони хоч і робочі, але різні. Тепер ми хочемо обладнати це відділення сучасними функціональними ліжками і спецмеблями, і на ці цілі ми використаємо кошти гранту, який нам готові надати німецькі партнери», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.



Віце-мер повідомила, що зараз у міській клінічній лікарні №13 знаходяться на доліковуванні 83 пацієнти, а в лікарні №17 - 60 осіб, які були переведені з обласної інфекційної лікарні. Протягом сьогоднішнього та завтрашнього днів міські медустанови готові прийняти переведенням ще 18 осіб у лікарню №13, і 12 осіб - у лікарню №17.



Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що тільки ці медустанови і пологовий будинок №2 мають ліцензійний пакет з лікування COVID-19 для фінансування Національною службою здоров'я, який передбачає додаткові виплати медикам, придбання медикаментів тощо для лікування пацієнтів із коронавірусом.