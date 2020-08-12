Главная Новости Медицина У міських лікарнях створять додаткові місця для постковідних хворих
12.08.2020  08:02   

У міських лікарнях створять додаткові місця для постковідних хворих

Додаткові ліжка планують розгорнути у колишньому гінекологічному відділенні пологового будинку №2 на пр. Московському, 145.


// city.kharkov.ua

Перші 30 ліжок планується розгорнути у четвер, а потім у планах - додати до них ще стільки ж,  повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

«До вихідних розгорнемо відділення на 60 ліжок за умови, що наберемо персонал. Для цього проводимо відеоконференції з усіма головними лікарями, кажемо, що потрібні фахівці», - зазначила віце-мер.

Заступник міського голови повідомила, що відділення розташовується в окремій будівлі. Це буде філія міської клінічної багатопрофільної лікарні №17. Там уже провели ремонт, і тепер планується закупити нові меблі за грантові кошти.

«Коли ми його організовували, ліжка збирали всюди, де тільки можна було, і вийшло, що всі вони хоч і робочі, але різні. Тепер ми хочемо обладнати це відділення сучасними функціональними ліжками і спецмеблями, і на ці цілі ми використаємо кошти гранту, який нам готові надати німецькі партнери», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Віце-мер повідомила, що зараз у міській клінічній лікарні №13 знаходяться на доліковуванні 83 пацієнти, а в лікарні №17 - 60 осіб, які були переведені з обласної інфекційної лікарні. Протягом сьогоднішнього та завтрашнього днів міські медустанови готові прийняти переведенням ще 18 осіб у лікарню №13, і 12 осіб - у лікарню №17.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що тільки ці медустанови і пологовий будинок №2 мають ліцензійний пакет з лікування COVID-19 для фінансування Національною службою здоров'я, який передбачає додаткові виплати медикам, придбання медикаментів тощо для лікування пацієнтів із коронавірусом.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Медицина В ХНАТОБе – вспышка коронавируса 11.08 Медицина Открывать в Харькове больницы второй очереди нет необходимости - облздрав 11.08 Медицина У Харкові - 99 нових випадків захворювання на коронавірус
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 