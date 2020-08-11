11.08.2020 17:55

На сегодня, запасы лекарств в Харькове фактически равны годовой норме - комментарии минздрава

На начало августа 2020 году в учреждениях здравоохранения по всей Украине в наличии значительные запасы лекарственных средств и медицинских изделий - их стоимость составляет около 5,6 млрд. грн, что фактически соответствует круглогодичным бюджетам на закупки лекарств в предыдущие годы.



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Об этом заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила на ежедневном брифинге Минздрав 11 августа.

«По состоянию на сейчас доступных остатков в регионах по лекарственным средствам и медицинских изделий учитывается на сумму 5,6 млрд грн, что почти соответствует круглогодичным бюджетам на закупки лекарств в 2017, 2018, 2019 годах. Например, в 2017 году было за весь год выделено на лекарства в размере 6,048 млрд грн, в 2018 - 5,947 млрд грн, 2019 - 6,491 млрд. грн », - отметила Светлана Шаталова.

По словам заместителя министра, уже сейчас ведомство целенаправленно работает над закупками лекарств на 2021. «По моему поручению от 2 июля группы экспертов со специалистами МОЗ Украины и госпредприятиями, а также врачами и представителями общественности работают над формированием номенклатуры уже на 2021. Предложения в номенклатуру подлежат обязательному общественному обсуждению, я это подчеркиваю », - отметила Светлана Шаталова.

Как отметила заместитель главы Минздрава, после утверждения номенклатуры Министерство начнет сбор потребности в лекарствах и медизделий, необходимых пациентам, и эта потребность будет служить основой для формирования заказа и осуществления закупок.

«Я очень надеюсь, что своевременные организационные мероприятия по подготовке к закупкам 2021 позволят выбраться наконец из этих поставок двухлетней или трехлетней давности, перейти к планируемым, а не хаотических закупок, и позволят Украинский быть действительно уверены в наличии необходимых лекарственных средствах», - резюмировала Светлана Шаталова.