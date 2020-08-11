В ХНАТОБе – вспышка коронавируса

В одном из подразделений ХНАТОБ им. Н. Лысенко обнаружено несколько подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Дирекция «СхідOpera» немедленно приняла все меры по обеспечению безопасных условий для сотрудников театра, сообщили на странице театра в Facebook.
Все подразделение, в которых были обнаружены больные коронавирусом, пошли на простой и на самоизоляцию. Домашнего режим пока придерживаются и люди, контактировавшие с заболевшими.
В театре проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. «Особое внимание мы уделяем тщательной уборке, соблюдению масочного режима, проведению температурного скрининга всем, кто заходит в здание», – сообщили в театре.
Дорогие харьковчане, вирус никуда не делся, поэтому не забывайте, что безопасность и здоровье остаются личной ответственностью каждого.
Администрация ХНАТОБа гарантирует соблюдение всех санитарных норм и правил. «Мы ни в коем случае никогда не подвергнем наших зрителей и сотрудников опасности, поэтому Вы можете быть уверены, что все анонсированные мероприятия безопасны для посещения», – подчеркивается в заявлении.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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